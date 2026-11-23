50 milionë euro për Kosovën, Shiroka Pula takohet me përfaqësuesin e Luksemburgut
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim të ngarkuarin me punë të Luksemburgut në Kosovë, Eric Dietz, me të cilin ka diskutuar për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe thellimin e bashkëpunimit bilateral. Gjatë takimit, Shiroka Pula ka vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të Luksemburgut për Kosovën, duke veçuar kornizën e re…
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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim të ngarkuarin me punë të Luksemburgut në Kosovë, Eric Dietz, me të cilin ka diskutuar për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe thellimin e bashkëpunimit bilateral.
Gjatë takimit, Shiroka Pula ka vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të Luksemburgut për Kosovën, duke veçuar kornizën e re të bashkëpunimit financiar, në vlerë prej 50 milionë eurosh, për periudhën 2026–2030.
Sipas saj, kjo mbështetje dëshmon përkushtimin afatgjatë të Luksemburgut ndaj zhvillimit të Kosovës, si dhe besimin në potencialin e saj.
Presidentja ka shprehur mirënjohje për kontributin e Luksemburgut ndër vite në zhvillimin dhe fuqizimin e vendit.
Në takim është diskutuar edhe për proceset integruese të Kosovës, me ç’rast Shiroka Pula ka theksuar rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së Luksemburgut për avancimin e perspektivës evropiane të vendit dhe realizimin e aspiratës për anëtarësim në NATO. /Lajmi.net/