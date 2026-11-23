Miqësi ndër vite dhe mikpritje tradicionale, Haradinaj në odën e familjes Fetahaj
Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, së bashku me Lahi Brahimajn dhe Idriz Balajn, kanë vizituar odën e re të familjes Fetahaj. Përmes një postimi, Haradinaj ka bërë të ditur se me këtë familje i lidh një miqësi e kahmotshme, si dhe bashkërrugëtimi shumëvjeçar në Aleancë. Ai ka ndarë edhe momente nga kjo vizitë, duke vlerësuar…
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Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, së bashku me Lahi Brahimajn dhe Idriz Balajn, kanë vizituar odën e re të familjes Fetahaj.
Përmes një postimi, Haradinaj ka bërë të ditur se me këtë familje i lidh një miqësi e kahmotshme, si dhe bashkërrugëtimi shumëvjeçar në Aleancë.
Ai ka ndarë edhe momente nga kjo vizitë, duke vlerësuar mikpritjen e familjes Fetahaj, sipas traditave shqiptare.
“Faleminderit Shkelzen Fetahaj për mikpritjen”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/