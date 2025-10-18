50% e votave të diasporës numërohen në Mitrovicë, ja kush prin
50 për qind e votave të diasporës janë numëruar në komunën e Mitrovicës së Jugut.
Të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bëjnë të ditur se Faton Peci i VV-së po prin me 58.48%, apo me 169 vota deri më tani, derisa Arian Tahiri i PDK-së zë vendin e dytë me 28.72% të votave.
Nga ana tjetër, sipas rezultateve preliminare, është Tahiri ai që po udhëheq me 47.89% të votave, e pas tij Peci me shumë pak dallim, prej 47.80%.