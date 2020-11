5 mënyra të shkëlqyera për të përdorur limon

Limoni konsumohet më shpesh në muajt e dimrit si burim i vitaminës C me çaj dhe në verë si limonadë freskuese.

Lëkura e limonit dhe disa pika lëng janë një shtesë për shumë ushqime, por limoni ka një qëllim të gjerë.

Përfitimet e tjera të siguruara nga ky super-ushqim janë lënë pas dore padrejtësisht.

Këtu janë disa veti të dobishme mjekësore të limonit:

Trup i pastër – Një gotë ujë të ngrohtë me lëng limoni në mëngjes me stomak bosh vepron si një detoksifikues i shkëlqyeshëm për trupin tuaj. Limoni është një diuretik dhe nxjerr jashtë toksinën nga trupi dhe forcon sistemin e imunitetit.

Ndihma për tretjen – Uji me limon do të lëvizë mëlçinë, organin tonë më të madh të brendshëm, i cili gjithashtu quhet “fabrika jonë kimike”.

Antiplakje – Uji me lëng limoni zvogëlon prodhimin e radikaleve të lira që janë përgjegjëse për plakjen dhe dëmtimin e lëkurës. Pini ujë me limon pasi përmban antioksidues për t’ju ndihmuar të dukeni rinor. Në një gotë me pak ujë, shtrydhni shumë lëng limoni dhe lani fytyrën në mëngjes dhe në mbrëmje. Limoni gjithashtu do të “heqë rrudhat”, kështu që ju mund të vendosni lëng limoni të pastër direkt në zonën rreth syve.

Ajër i pastër – Kombinimi perfekt natyral për të freskuar shtëpinë tuaj. Përzieni limon, rozmarinë dhe vanilje dhe ju merrni aromatizuesin perfekt për shtëpinë tuaj.

Mban mollët të freskëta – Nëse grijmë mollë ose i presim në feta, shtojmë disa pika limoni. Në atë mënyrë molla nuk do të merr një shtresë të errët. /Kp