4 shenjat më të komunikueshme të horoskopit janë këto

Virgjëresha: Kot nuk thonë që profesioni ideal për të është gazetari ose çdo gjë tjetër që ka të bëjë me komunikimin. Ajo është e duruar dhe dëgjon me të vërtetë dikë që ka nevojë për këshilla apo për të folur.

Binjakët: Janë shumë të zotët për të krijuar miqësi dhe gjithashtu për të folur me njerëz që nuk i njohin. Ata gjithnjë i bëjnë të tjerët të ndihen komod kudo që të jenë.

Akrepi: kanë tendencë të vërejnë gjëra që të tjerët nuk i bëjnë. Kështu, ata u bëjnë përshtypje njerëzve me aftësitë e tyre intuitive dhe lehtësisht mund të mbajnë një bisedë mbi supe pa e lënë të bëhet e vështirë. Biseda me një Akrep jo vetëm që do t’ju bëjë të ndiheni mirë me veten, por gjithashtu do t’ju ndihmojë të shihni anën e ndritshme të medaljes.

Ujori: Kanë një nivel të caktuar kurioziteti, gjë që i detyron ata të flasin me njerëzit dhe të zgjerojnë njohuritë e tyre. Ata janë gjithashtu njerëzit më mendjehapur dhe kështu të tjerët ndihen rehat kur ndajnë emocionet e tyre me ta. /Lajmi.net/