Këto janë 4 shenjat e Horoskopit që e urrejnë Shën Valentinin.

Bricjapi

Bricjapi është i përgjegjshëm, i vendosur dhe i disiplinuar, por mund të jetë edhe pesimist dhe nuk i pëlqen t’i thonë se çfarë të bëjë. Kjo shenjë nuk dëshiron të bëjë shpenzime të panevojshme. Ai nuk e pëlqen ditën e Shën Valentinit, sepse ndjen një presion për t’u sjellë në një mënyrë të caktuar.

Ujori

Ndërsa Ujori është i zgjuar, miqësor dhe krijues, ai mund të jetë edhe paksa i shkëputur emocionalisht ndonjëherë. Mund të harrojë se është Shën Valentin dhe nuk e bën me qëllim. Nëse frymëzohet dhe bëhet romantik për këtë ditë, me siguri do të bëjë një gjest të madh që do të jetë vërtet unik. Megjithatë, nëse ai ndihet nën presion të përgatisë diçka, ai ndoshta do të jetë indiferent.

Virgjëresha

Virgjëresha është e organizuar, jashtëzakonisht e përgjegjshme dhe realiste dhe dita e Shën Valentinit me kalori të panevojshme ëmbëlsirash dhe lulesh që do të thahen brenda pak ditësh duken një budallallëk. Ajo preferon të blejë diçka që do të zgjasë me kalimin e kohës dhe që do të jetë një investim i mirë. Virgjëresha është shumë e arsyeshme për të dhënë para të mjaftueshme për të blerë një buqetë me trëndafila të kuq.

Akrepi

Ndërsa Akrepi është ndoshta shenja më intensive dhe emocionale e zodiakut, ai gjithashtu mund të jetë xheloz, obsesiv dhe paranojak, kështu që e gjithë ideja e Ditës së Shën Valentinit mund të jetë paksa e tepërt për të. Presioni për të blerë një dhuratë të përsosur ose për të organizuar një mbrëmje të paharrueshme mund ta stresojë atë. Në fund të fundit, dashuria e Akrepit nuk është e kufizuar në 24 orë. Koha ka edhe 364 ditë të tjera.