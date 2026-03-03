4 ditë luftë në Lindjen e Mesme, rritet frika për konflikt të gjerë rajonal
Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm pas sulmeve ajrore të Forcat Mbrojtëse të Izraelit ndaj objektivave në Iran dhe Liban, duke shkaktuar alarm rajonal dhe ndërkombëtar. Përshkallëzimi i fundit ka shtuar frikën për një konflikt më të gjerë me pasoja serioze për sigurinë globale. Situata e sigurisë në Lindjen e Mesme është përkeqësuar…
Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm pas sulmeve ajrore të Forcat Mbrojtëse të Izraelit ndaj objektivave në Iran dhe Liban, duke shkaktuar alarm rajonal dhe ndërkombëtar. Përshkallëzimi i fundit ka shtuar frikën për një konflikt më të gjerë me pasoja serioze për sigurinë globale.
Situata e sigurisë në Lindjen e Mesme është përkeqësuar ndjeshëm në ditën e katërt të përshkallëzimit ushtarak, pas sulmeve ajrore të njëkohshme të ndërmarra nga Forcat Mbrojtëse të Izraelit ndaj objektivave në Teheran dhe Bejrut.
Ky zhvillim ka rritur frikën për një konflikt më të gjerë rajonal me pasoja të rënda politike, ushtarake dhe ekonomike.
Sipas deklaratës zyrtare të ushtrisë izraelite, sulmet kishin në shënjestër pozicione ushtarake strategjike. Në Liban, janë goditur qendra komande dhe depo armësh që i përkasin Hezbollahu, kryesisht në periferitë jugore të Bejruti.
Para nisjes së operacionit, ushtria izraelite lëshoi një paralajmërim urgjent për evakuimin e civilëve nga zonat e rrezikuara, duke shkaktuar zhvendosje masive dhe panik në mesin e popullsisë.
Tensionet u reflektuan menjëherë edhe në rritjen e masave të sigurisë në vendet e Gjirit. Ambasada e SHBA-së në Kuvajt njoftoi mbylljen “deri në njoftim të mëtejshëm”, duke pezulluar të gjitha shërbimet konsullore për shkak të situatës së paqëndrueshme dhe rrezikut të sulmeve hakmarrëse.
Ndërsa, reportohet se Asambleja e Ekspertëve të Iranit ka zgjedhur Mojtaba Khamenein, djalin e Ali Khamenei, si Udhëheqësin e ri Suprem të Republikës Islamike. Vendimi erdhi pas vrasjes së udhëheqësit të mëparshëm gjatë sulmeve ajrore në Teherani.
Sipas raportimeve të mediave iraniane, zgjedhja u bë pas një rekomandimi të fortë nga Garda Revolucionare Islamike, ndërsa vetë mbledhja e Asamblesë u zhvillua online. Lajmi u raportua fillimisht nga Agjencia Fars, duke nxitur reagime të shumta brenda dhe jashtë Iranit për natyrën e trashëgimisë së pushtetit.
Ndërkohë, situata u përshkallëzua edhe më tej pas një sulmi me dron pranë konsullatës amerikane në Dubai. Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, konfirmoi se një dron kishte goditur parkingun pranë ndërtesës, duke shkaktuar zjarr, por pa viktima në personelin diplomatik.
Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe njoftuan se zjarri u vu shpejt nën kontroll, ndërsa pamje të verifikuara nga media ndërkombëtare treguan re të dendura tymi mbi zonë.
Sipas diplomatëve dhe analistëve ndërkombëtarë, strategjia aktuale e Iranit synon të zgjerojë fushëbetejën për të rritur koston politike dhe ekonomike për Donald Trump, përmes rritjes së çmimeve të energjisë, pasigurisë në rrugët detare dhe presionit inflacionist global.
Gjiri Persik, një arterie jetike për furnizimin botëror me naftë dhe gaz, konsiderohet aktualisht një nga pikat më të rrezikuara.
Italia reagoi ashpër pas raportimeve për një dron iranian të drejtuar drejt një baze britanike në Qipro.
Ministri i Jashtëm italian theksoi se vendet evropiane nuk janë pjesë e operacioneve ushtarake dhe kërkoi që Teherani të tregojë përmbajtje për të shmangur përfshirjen e mëtejshme të Evropës në konflikt.