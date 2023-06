Ylli i Manchester Unitedit në telashe, ish e dashura e tij e akuzon për dhunë

Siç raporton “MySportDab”, ish-partnerja e futbollistit, një DJ e famshme, Gabriela Cavallin e ka paraqitur rastin në Policinë e Brazilit, shkruan Lajmi.net

Cavallin ka pretenduar se Antony e sulmoi atë në muajin maj gjatë këtij viti.

Megjithatë, detajet se ku ka ndodhur një sulm i tillë nuk janë paraqitur në raport, por thuhet se mund të ketë ndodhur në Mançestër.

Konkretisht, Gabriela Cavallin ka ngritur një akuzë për dhunë në familje, lëndim trupor dhe për kërcnim me jeetë kundër Antony.

Një situatë të njëjtë para disa viteve te “Djajtë e Kuq” e kishte edhe lojtari i talentuar, Mason Greenëood, por 21-vjeçar është shpallur i pafajshëm./Lajmi.net/

I don’t want to believe this is true man…https://t.co/5q9lfHG3vm

— Trey (@UTDTrey) June 6, 2023