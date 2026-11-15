39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, 17 me të lënduar dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba

Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 39 aksidente trafiku, prej të cilave 17 me persona të lënduar dhe 22 me dëme materiale. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, nuk është regjistruar asnjë aksident me fatalitet. Gjatë kësaj periudhe, Policia ka shqiptuar gjithsej 1 mijë e 652 gjoba për shkelje…

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15/11/2026 10:02

Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 39 aksidente trafiku, prej të cilave 17 me persona të lënduar dhe 22 me dëme materiale.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, nuk është regjistruar asnjë aksident me fatalitet.

Gjatë kësaj periudhe, Policia ka shqiptuar gjithsej 1 mijë e 652 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut.

Po ashtu, në 24 orët e fundit janë arrestuar 19 persona, prej të cilëve 14 janë dërguar në mbajtje, ndërsa dy persona janë dërguar në vuajtje të dënimit.

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