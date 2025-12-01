3 plumba në kokë e në gjoks, zbardhen detaje nga vrasja e biznesmenit “Mondi Mëhalla”, në Elbasan
Biznesmeni Edmond Hyka apo siç ishte i njohur si “Mondi Mëhalla” që u vra mbrëmë në Elbasan raportohet se është qëlluar teksa ishte në automjetin e tij në dalje të Elbasanit, në aksin rrugor Elbasan-Librazhd.
Ai dyshohet se është goditur nga 3 plumba, në kokë dhe në gjoks, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.
Siç raporton A2 CNN-i besohet (ende pa u konfirmuar zyrtarisht) se plumbat janë shtënë nga një automjet tip “Audi” i zi, ndërkohë që biznesmeni në momentin e sulmit ka qenë në makinën e tij.
“Mëhalla” është pronar i një pompe karburanti dhe një kompanie taksish në Elbasan.
Ndërkohë hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorëve të krimit, nga të cilët momentalisht nuk ka asnjë gjurmë.