“Nuk kanë mundësi komunikimi”, Prindërit presin te komisariati nr.3 fëmijët që u shoqëruan nga policia, lirohen dy prej tyre
Gazetarja e Top Channel, gjatë një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Shqipëria Live” me Sidorela Gjonin, u shpreh se në Komisariatin nr.3 të Policisë kanë shkuar disa prindër që kanë fëmijët në paraburgim. “Përveç momentit kur komisariati u sulmua nga protestuesit dhe zyra e pritjes u vu në zjarr, këtu është momenti kur prindërit presin…
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Gazetarja e Top Channel, gjatë një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Shqipëria Live” me Sidorela Gjonin, u shpreh se në Komisariatin nr.3 të Policisë kanë shkuar disa prindër që kanë fëmijët në paraburgim.
“Përveç momentit kur komisariati u sulmua nga protestuesit dhe zyra e pritjes u vu në zjarr, këtu është momenti kur prindërit presin daljen e fëmijëve nga paraburgimi. Pas më shumë se 4 ditë që presin, qëndrojnë këtu për të marrë informacione mbi gjendjen e fëmijëve të tyre. Nuk kanë mundësi komunikimi. Ka patur një tentativë tjetër për të sulmuar komisariatin”, u shpreh gazetarja.
Në momentin që Kristi Gongo po raportonte live, dy të rinj u liruan dhe u bashkuam me prindërit e tyre.
“Ne u ndaluam, por jo me dhunë. Nuk ka patur dhunë”, tha një vajzë që doli nga paraburgimi.