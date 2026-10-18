“Nuk kanë mundësi komunikimi”, Prindërit presin te komisariati nr.3 fëmijët që u shoqëruan nga policia, lirohen dy prej tyre

Gazetarja e Top Channel, gjatë një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Shqipëria Live” me Sidorela Gjonin, u shpreh se në Komisariatin nr.3 të Policisë kanë shkuar disa prindër që kanë fëmijët në paraburgim. “Përveç momentit kur komisariati u sulmua nga protestuesit dhe zyra e pritjes u vu në zjarr, këtu është momenti kur prindërit presin…

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18/10/2026 23:20

Gazetarja e Top Channel, gjatë një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Shqipëria Live” me Sidorela Gjonin, u shpreh se në Komisariatin nr.3 të Policisë kanë shkuar disa prindër që kanë fëmijët në paraburgim.

“Përveç momentit kur komisariati u sulmua nga protestuesit dhe zyra e pritjes u vu në zjarr, këtu është momenti kur prindërit presin daljen e fëmijëve nga paraburgimi. Pas më shumë se 4 ditë që presin, qëndrojnë këtu për të marrë informacione mbi gjendjen e fëmijëve të tyre. Nuk kanë mundësi komunikimi. Ka patur një tentativë tjetër për të sulmuar komisariatin”, u shpreh gazetarja.

Në momentin që Kristi Gongo po raportonte live, dy të rinj u liruan dhe u bashkuam me prindërit e tyre.

“Ne u ndaluam, por jo me dhunë. Nuk ka patur dhunë”, tha një vajzë që doli nga paraburgimi.

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