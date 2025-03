I pari i FFK-së e nderon me darkë presidentin e Federatës së Futbollit të Islandës Nesër me fillim nga ora 20:45 do të zhvillohet ndeshja e parë mes Kosovës dhe Islandës, duel ky për të shkuar në Ligën B të Ligës së Kombeve. Tashmë FFK ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për këtë ndeshje dhe se i pari i FFK-së i ka shtuar darkë mikpritje presidentin e Federatës së…