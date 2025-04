26 vjet nga rënia e dëshmorëve dhe martirëve në Doganaj të Kaçanikut Sot bëhen 26 vjet nga rënia e dëshmorëve dhe martirëve në Doganaj të Kaçanikut. Me këtë rast organizohet manifestim përkujtimor. E pas manifestimit do të bëhet vendosja e luleve në vendin e rënies, pranë lapidarit të ngritur si dhe do të bëhen homazhe në Kompleksin Memorial te Varrezat e Dëshmorëve.