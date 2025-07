21 vjeçari me veturë me targa të huaja lëviz 144 km/h në një rrugë në Shtime ku kufizimi ishte 60km/h, e zë Policia Më datë 18.07.2025, rreth orës 18:00 njësia policore nga Njësia e Komunikacionit Rrugor në Ferizaj, në rrugën transitore Davidovc-Belincë, në Shtime, ka ndaluar një veturë Golf me targa të huaja për kundërvajtje trafiku. Gjatë kontrollit, është konstatuar se shoferi Q.Rr. (21 vjeç) po drejtonte automjetin Golf me shpejtësi prej 144 km/h në një zonë ku…