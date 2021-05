21 mijë spektatorë janë të pranishem në finalen e FA Cup

Kjo është hera e parë që në stadiumin “Wembley” po zhvillohet një duel nën “ulërimat” e 21 mijë tifozëve që një vit e gjysmë, shkruan lajmi.net.

Pas vendimit të Qeverisë britanike, stadiumi i “Wembley” ka mirëpritur tifozët të cilët janë të pranishëm për finale.

Që nga pandemia COVID-19, në mars të vitit 2020, tifozët nuk kanë qenë të pranishëm nëpër tribuna. Gjatë muajit mars, disa tifozë u lejuan siç psh, në gjysmefinale të FA Cup ku Leicesteri shijoi ndeshjen nën praninë e tifozëve pasi ishte në zonën e gjelbër, por situata doli jashtë kontrollit nga vala e tretë.

Sidoqoftë, kjo është një shenjë e mirë që futbolli po rikuperohet dhe në të ardhmen mund të shohim skena të tilla./Lajmi.net/

It’s so good to have supporters back in the stadium. #FACupFinal #CFC pic.twitter.com/BwYcp6y3xm

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) May 15, 2021