Zelensky: Trump i gatshëm t’i japë Ukrainës garanci për sigurinë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky sapo ka folur me gazetarët në ndërtesën e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, raporton BBC. “Ne e kuptojmë që Presidenti Trump është i gatshëm t’i japë Ukrainës garanci sigurie pasi të mbarojë lufta”, i thotë ai dhomës. I pyetur se si do të dukej kjo, ai thotë: “Nuk dua…
Bota
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky sapo ka folur me gazetarët në ndërtesën e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, raporton BBC.
“Ne e kuptojmë që Presidenti Trump është i gatshëm t’i japë Ukrainës garanci sigurie pasi të mbarojë lufta”, i thotë ai dhomës.
I pyetur se si do të dukej kjo, ai thotë: “Nuk dua të gënjej, nuk kemi detaje specifike”.
Duke përmendur mundësinë e mbrojtjes ajrore, dronëve dhe armëve, udhëheqësi ukrainas thotë se nëse vendit të tij do t’i jepeshin këto garanci sigurie, atëherë Putini do të “humbte arsyen kryesore” për luftën e tij.