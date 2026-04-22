Whitaker: Garda Kombëtare e Iowa-s janë shtylla e sigurisë së Kosovës
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, ka vlerësuar rolin e “Iowa National Guard” në sigurinë e Kosovës. Përmes një postimi në “X”, pas vizitës në Kosovë, Whitaker theksoi se që nga viti 2011, Garda Kombëtare e Iowas ka qenë “shtylla kryesore” e sigurisë në vend. Ai shtoi se partneriteti i “Whole of…
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, ka vlerësuar rolin e “Iowa National Guard” në sigurinë e Kosovës.
Përmes një postimi në “X”, pas vizitës në Kosovë, Whitaker theksoi se që nga viti 2011, Garda Kombëtare e Iowas ka qenë “shtylla kryesore” e sigurisë në vend.
Ai shtoi se partneriteti i “Whole of Iowa” përfaqëson një model të klasit botëror.
Në këtë kontekst, ambasadori tha se përfshirja e institucioneve dhe aktorëve nga Iowa në bashkëpunimin me Kosovën reflekton një angazhim të gjerë amerikan për forcimin e sigurisë dhe promovimin e vlerave demokratike në nivel global.
“Krenar që qëndroj sot me bashkëqytetarët e mi nga Iowa, përfshirë Adjutantin e Përgjithshëm të Iowa-s, Gjeneral Major Stephen Osborn. Që nga viti 2011, Garda Kombëtare e Iowa-s ka qenë shtylla kryesore e sigurisë së Kosovës, duke dëshmuar se lidershipi amerikan fillon në zemrën e vendit. Partneriteti “Whole of Iowa” është një model i klasit botëror i përsosmërisë. Ne po projektojmë forcën dhe krenarinë amerikane, duke siguruar që vlerat dhe siguria jonë të qëndrojnë të forta në nivel global”, tha ai.