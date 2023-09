UEFA ka hequr ndalimin për ekipet ruse nën-17 vjeç

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s ka vendosur të ripranojë ekipet nga Rusia për të luajtur në garat e administruara nga Qendra Evropiane e Futbollit.

Bëhet fjalë për ekipe deri në 17 vjeç – ekipe të të rinjve dhe fëmijëve, si për meshkuj ashtu edhe për femra.

Siç dihet, UEFA ndërmori një veprim vendimtar pas fillimit të agresionit të plotë rus në shkurt 2022, duke ndaluar të gjitha ekipet ruse nga garat e saj, duke anuluar ngjarjet e planifikuara në Rusi si finalja e Champions League në St. Petersburg dhe Superkupën e Evropës në Kazan dhe anulimin e kontratës së sponsorizimit me Gazprom.

“Megjithatë, UEFA pranon gjithashtu se fëmijët nuk duhet të ndëshkohen për veprime për të cilat të rriturit janë përgjegjës kryesor dhe beson me vendosmëri se futbolli nuk duhet të heqë dorë kurrë nga dërgimi i mesazheve të paqes dhe shpresës. Është veçanërisht e vështirë që për shkak të konfliktit të vazhdueshëm, një brezi të miturish i është hequr e drejta për të garuar në futbollin ndërkombëtar”, thuhet në një deklaratë zyrtare nga selia e futbollit evropian.

Si rezultat, ekipet ruse me lojtarë të mitur do të ripranohen në garat e UEFA-s këtë sezon. Në këtë grup bëjnë pjesë edhe skuadrat nën 17 vjeç, ndonëse tashmë është hedhur shorti për turnetë ku do të marrin pjesë.