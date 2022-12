Tyson Fury i pamposhtur, nokauton Chisora dhe mbron titullin kampion të peshave të rënda Tyson Fury ka mbrojtur edhe njëherë titullin kampion të peshave të rënda në WBC. Në takimin e tij të tretë me britanikun, Derek Chisora, ishte Fury që triumfoi. U zhvillua një duel mjaft interesant, me fitues në fund Tyson Fury, shkruan lajmi.net. ‘Gipsy King’, iu deshën 10 raunde për të mposhtur me nokaut teknik Chisora…