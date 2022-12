Tifozët e United me këngë të re kundër Ronaldos

Koha e yllit portugez në “Old Trafford” përfundoi me pëlqimin e ndërsjellë të dy palëve, pas intervistës së tij me Piers Morgan përpara fillimit të Kupës së Botës.

Në stadiumin “Old Trafford” në Carabao Cup ndaj Burnleyt, tifozët u dëgjuan në video duke kënduar me zemër, duke i kushtuar dashurinë e tyre Manchester United dhe duke thumbuar Ronaldon.

Sipas “SportBible”, tifozët dëgjoheshin duke kënduar: “Nuk më intereson për Ronnie. Ronniet nuk i intereson për mua. Gjithçka që më intereson është Manchester United”.

Rastin në fjalë e gjeni më poshtë.

Chant baru dari Red Army yg serentak dikumandangkan di tribun Stretford End semalam. Tidak ada lagi nyanyian “Viva Ronaldo” setelah semua friksi yg terjadi belakangan ini

“I don’t care about Ronny, Ronny doesn’t care about me, all i care about is MUFC..🎶”pic.twitter.com/UwyLu40ksn

— United Focus🔰 (@utdfocusid) December 23, 2022