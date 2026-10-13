Tenderi u dha, por pacientët vazhdojnë ta blejnë vet Rituximab-in që kushton shtrenjtë – Nga QKUK presin që sa më parë të furnizohen me të
Mungesa e barit Rituximab në Klinikën e Reumatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka vështirësuar sigurimin e terapisë për pacientët që kanë nevojë për këtë medikament, i cili ka kosto të lartë dhe përdoret për trajtimin e sëmundjeve të caktuara. Për një periudhë kohore, pacientët që kanë pasur nevojë për këtë bar janë…
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Mungesa e barit Rituximab në Klinikën e Reumatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka vështirësuar sigurimin e terapisë për pacientët që kanë nevojë për këtë medikament, i cili ka kosto të lartë dhe përdoret për trajtimin e sëmundjeve të caktuara.
Për një periudhë kohore, pacientët që kanë pasur nevojë për këtë bar janë detyruar ta sigurojnë atë me mjete vetanake, për shkak të mungesës së furnizimit në QKUK.
Lidhur me këtë çështje, QKUK ka konfirmuar për lajmi.net se Rituximab aktualisht është në procedurë tenderuese, duke bërë të ditur se po pritet përfundimi i saj dhe lidhja e kontratës së re, në mënyrë që të mundësohet furnizimi me këtë produkt farmaceutik.
“Bazuar në të dhënat e siguruara nga Barnatorja Qendrore, lidhur me pyetjet tuaja për mungesën e produktit farmaceutik Rituximab në Reumatologji, ju njoftojmë si në vijim: Sipas informatave nga Barnatorja, produkti farmaceutik Rituximab, aktualisht është në procedurë tenderuese. Shpresojmë që procedura të përfundojë sa më shpejt me lidhjen e kontratës së re, në mënyrë që të mundësohet furnizimi dhe vazhdimi i sigurimit të terapisë për pacientët që kanë nevojë për këtë produkt farmaceutik”, thuhet në përgjigjen e QKUK-së për Lajmi.net.
Ndërkohë, dokumentet e siguruara lidhur me aktivitetin e prokurimit të Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës (SHSKUK) tregojnë se furnizimi me barna është trajtuar përmes një aktiviteti të prokurimit që përfshin disa produkte farmaceutike.
Në dokumentin e publikuar nga SHSKUK-ja, aktiviteti i prokurimit mban titullin “Furnizim me barna nga LE për SHSKUK-062”, ndërsa figuron me numër të prokurimit 220-26-7054-1-1-1 dhe numër të brendshëm 220-26-062-1-1-1.
Në dokumentin e specifikimeve të tenderit për Rituximab është paraparë sasia prej 665 copësh, për produktin në formë koncentrati për tretësirë për infuzion, me përqendrim 500 mg/50 ml në flakon 50 ml.
Kjo sasi paraqet nevojën e paraparë në dokumentin e prokurimit, por vetvetiu nuk dëshmon se bari është porositur, se kontrata është lidhur apo se furnizimi është realizuar.
Mbetet të shihet se kur do të përfundojë procedura tenderuese dhe kur do të sigurohet furnizimi me këtë medikament, në mënyrë që pacientët të mos përballen me vështirësi për sigurimin e terapisë së nevojshme.
Për pacientët që kanë nevojë për Rituximab, koha e sigurimit të barit është veçanërisht e rëndësishme, pasi mungesa e tij mund të krijojë vështirësi në vazhdimësinë e trajtimit. Për këtë arsye, përfundimi i procedurave të prokurimit dhe sigurimi i furnizimit të rregullt mbeten çështje me rëndësi për pacientët dhe sistemin publik shëndetësor.
Deri më tani, në përgjigjen e dhënë për Lajmi.net, QKUK-ja nuk ka specifikuar një datë të saktë se kur pritet të përfundojë tenderi dhe kur Rituximab do të jetë sërish në dispozicion të pacientëve në Klinikën e Reumatologjisë.
Për çfarë përdoret Rituximab?
Rituximab është një bar biologjik që përdoret për trajtimin e disa sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, përfshirë artritin reumatoid, si dhe sëmundje të tjera të caktuara, varësisht nga diagnoza e pacientit. Ai vepron duke shënjestruar qeliza të caktuara të sistemit imunitar, të njohura si limfocite B, të cilat mund të luajnë rol në zhvillimin e këtyre sëmundjeve.
Në Klinikën e Reumatologjisë, ky medikament përdoret te pacientët me artrit reumatoid të rëndë, veçanërisht kur trajtimet e tjera nuk kanë dhënë rezultat të mjaftueshëm ose nuk janë toleruar. Qëllimi është të zvogëlojë inflamacionin, të lehtësojë simptomat dhe të ngadalësojë dëmtimin e nyjeve. Rituximab përdoret edhe për disa sëmundje të tjera, përfshirë vaskulitet e caktuara dhe disa lloje të kancerit të gjakut, varësisht nga indikacioni mjekësor.
Meqë bëhet fjalë për një terapi që jepet me infuzion në venë dhe kërkon mbikëqyrje mjekësore, mungesa e saj mund të krijojë vështirësi për pacientët të cilëve u është përshkruar nga mjeku specialist. /Lajmi.net/