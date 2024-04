Stresi paralajmëron këngë të re: Zbulon datën e lansimit Rep artisti Stresi, ka paralajmëruar këngë të re në bashkëpunim. Sipas një postimi në ‘Instagram’, këngëtari do të lansojë këngën të shtunën në ora 17:00, shkruan lajmi.net. Kënga titullohet “Mos u dorëzo” dhe është në bashkëpunim me One T. Reperi nga Shqipëria, që nga dje ka bërë bujë me akuzat e tij drejtuar Vedat Bajramit.…