Sot i jepet lamtumira e fundit, 48 vjeçares që u vra nga përleshja mes dy grupeve kriminale në Prishtinë Të martën në Prishtinë nga një gjuajte me armë në mes dy grupeve kriminale, mbeti e vrarë edhe një grua e cila ishte kalimtare e rastit. Familjarët kanë bërë të ditur se Zejnije Gubetini-Gashi 48 vjeçare do të varroset sot. Varrimi i saj do të bëhet në varrezat e lagjes “Arbëria”. “Me dhimbje të thellë,…