Shpallja jokushtetuese e Projektligjit për Byronë Shtetërore, Sallahu: Kjo u bë pasi edhe ata mund të jenë subjekt hetimit
Ushtruesi i Detyrës së Ministrit të Drejtësisë, Blerim Sallahu, ka reaguar pasi Gjykata Kushtetuese e ka shpallur antikushtetues projektligjin për Byronë Shtetërore dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.
Ai ka thënë se këtë e ka bërë Kushtetuesja, pasi që sipas tij edhe ata mund të jenë subjekt hetimi nga Byroja Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.
“Gjykata Kushtetuese këtë projektligj e shpalli antikushtetues, serish pas 1 viti e 28 ditësh vetëm për arsye procedurale të miratimit të tij në Kuvend. Arsyet e rrëzimit të tij nuk janë procedurale por për t’i ikë përkohësisht ballafqimit me drejtësinë civile të konfiskimit, për faktin se edhe ata mund të jenë subjekt hetimi nga Byroja Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme”, ka shkruar Sallahu.
Për Prjektligjin për Gjykatën Administrative, Sallahu ka thënë se është shpallur kushtetues dhe se Gjykata Administrative pritet të themelohet dhe funksionalizohet pas tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. /Lajmi.net/
