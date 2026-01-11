Rrugët me borë drejt Aeroportit “Adem Jashari”: Qytetarët detyrohen të ecin në këmb

Qarkullimi në aksin rrugor Prishtinë – Pejë e respektivisht për Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” është zhvilluar me vështirësi sot në orët e mëngjesit, si pasojë e reshjeve të borës dhe temperaturave të ulëta. Siç shihet edhe në foto, në këtë segment janë krijuar kolona të gjata automjetesh, ndërsa rruga paraqitet e mbuluar me borë dhe…

Lajme

11/01/2026 12:31

Qarkullimi në aksin rrugor Prishtinë – Pejë e respektivisht për Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” është zhvilluar me vështirësi sot në orët e mëngjesit, si pasojë e reshjeve të borës dhe temperaturave të ulëta.

Siç shihet edhe në foto, në këtë segment janë krijuar kolona të gjata automjetesh, ndërsa rruga paraqitet e mbuluar me borë dhe e rrëshqitshme.

Drejtuesit e automjeteve janë detyruar të lëvizin me shpejtësi të reduktuar, për shkak të kushteve të rënda atmosferike.

Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit dhe respektim të rregullave të trafikut, sidomos në drejtim të aeroportit, ku fluksi i automjeteve mbetet i lartë gjatë orëve të para të ditës.

Policia e Kosovës ka kërkuar nga qytetarët që të respektojnë sinjalizimin rrugor dhe të përshtatin shpejtësinë e lëvizjes me kushtet aktuale të rrugës.

Artikuj të ngjashëm

January 11, 2026

Kurti: Rexha e Nuhiu, simbol i rezistencës kombëtare për lirinë e Kosovës

Lajme të fundit

Kurti: Rexha e Nuhiu, simbol i rezistencës kombëtare për lirinë e Kosovës

Raportohet për rritje të numrit të protestuesve të vrarë në Iran

Pas reshjeve, i ftohti përfshin Kosovën – temperaturat...

Pas vërshimeve, Komuna e Malishevës shtyn fillimin e mësimit