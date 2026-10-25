Raportohet për vrasje në Vitomericë të Pejës

Një vrasje raportohet se ka ndodhur sot në mbrëmje në Vitomericë të Pejës. Siç është raportuar në media, dyshohet se një burrë ka vrarë kunatën e tij. Lajmi.net ka kontaktuar Policinë e Kosovës dhe është në pritje të përgjigjes. /Lajmi.net/
Lajme
25/10/2026 22:48
Një vrasje raportohet se ka ndodhur sot në mbrëmje në Vitomericë të Pejës.
Siç është raportuar në media, dyshohet se një burrë ka vrarë kunatën e tij.
Lajmi.net ka kontaktuar Policinë e Kosovës dhe është në pritje të përgjigjes. /Lajmi.net/