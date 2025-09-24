Rama reagon pas dhunës para Komunës së Prishtinës: Plotësisht e papranueshme, organet e drejtësisë ta trajtojnë rastin me përgjegjësi

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar pas incidentit të dhunshëm që ndodhi sot para objektit të Komunës së Prishtinës. Përmes një postimi në rrjete sociale, Rama e ka quajtur ngjarjen “plotësisht të papranueshme dhe të dënueshme”, duke kërkuar që institucionet e drejtësisë të veprojnë me përgjegjësi, raporton lajmi.net “Dhuna që…

Lajme

24/09/2025 16:14

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar pas incidentit të dhunshëm që ndodhi sot para objektit të Komunës së Prishtinës.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Rama e ka quajtur ngjarjen “plotësisht të papranueshme dhe të dënueshme”, duke kërkuar që institucionet e drejtësisë të veprojnë me përgjegjësi, raporton lajmi.net

“Dhuna që ka ndodhur sot para objektit të Komunës së Prishtinës është plotësisht e papranueshme dhe e dënueshme. Institucionet publike duhet të mbesin hapësira të dialogut e bashkëpunimit, jo të përplasjeve. Ne presim që organet e drejtësisë ta trajtojnë rastin me përgjegjësi”, ka shkruar Rama./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 24, 2025

Kurti: Nuk do të lejohet të hiqet asnjë grimë nga territori,...

Lajme të fundit

BNB theu kufirin prej 1.000$ – Nga fillimet me ICO deri te gjiganti i kriptos

Kurti: Nuk do të lejohet të hiqet asnjë...

Lidhja e Prishtinës reagon pas sulmit ndaj Fehmi...

​ZKA: Mungesa e kontrolleve funksionale dhe teknike në...