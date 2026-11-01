Prishtinë, i dyshuari ia merr paratë nga kuleta digjitale dhe një pajisje me vlerë një shtetasi të huaj

Një shtetas i huaj ka raportuar se është bërë viktimë e një mashtrimi kompjuterik në Prishtinë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 31 tetor, në rrugën “Muharrem Fejza”, në drejtim të rrugës “Prekazi”. Ankuesi, i cili ka leje qëndrimi në Kosovë, ka deklaruar se një person i dyshuar, po ashtu shtetas i…

Lajme

01/11/2026 08:48

Një shtetas i huaj ka raportuar se është bërë viktimë e një mashtrimi kompjuterik në Prishtinë.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 31 tetor, në rrugën “Muharrem Fejza”, në drejtim të rrugës “Prekazi”.

Ankuesi, i cili ka leje qëndrimi në Kosovë, ka deklaruar se një person i dyshuar, po ashtu shtetas i huaj dhe i së njëjtës shtetësi me të, ia ka marrë paratë nga kuleta digjitale (Wallet) dhe një pajisje me vlerë.

“Ankuesi mashkull shtetas i huaj me leje qëndrim të Kosovës ka raportuar se kishte rënë pre e një mashtrimi kompjuterik”, thuhet në raportin e Policisë.

Tutje, bëhet e ditur se i dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes.

“I njëjti i është marr para nga Walleti dhe një pajisje me vlerë nga i dyshuari mashkull me shtetësi të huaj (i të njëjtës shtetësi me ankuesin), i cili ishte larguar nga vendi i ngjarjes”, thuhet në raport.

Rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente të Policisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

Shtatë raste të dhunës në familje dhe kanosjeve raportohen në Kosovë,...

November 1, 2026

Pesë shtëpi të pesë vëllezërve në Suharekë plaçkiten brenda natës, hajnat...

November 1, 2026

Dyshohet se ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj gruas në Pejë, arrestohen...

November 1, 2026

Dy persona të maskuar plaçkitin një shtëpi në Ferizaj, vjedhin stoli...

November 1, 2026

​Dyqane të plaçkitura ndërsa protestat për koston e jetesës në Gjermani...

October 31, 2026

Mijëra njerëz në rrugët e Parisit, protestat përhapen në mbarë Evropën

Lajme të fundit

Shtatë raste të dhunës në familje dhe kanosjeve...

Pesë shtëpi të pesë vëllezërve në Suharekë plaçkiten...

Dyshohet se ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj gruas...

Dy persona të maskuar plaçkitin një shtëpi në...