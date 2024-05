Osmani takohet me homologun bullgar: Flasin për marrëdhëniet bilaterale mes shteteve

Ai tha se me presidenten e Kosovës kanë diskutuar për marrëdhëniet bilaterale në mes të Kosovës dhe Serbisë, si dhe për partneritetin rajonal.

“Duke diskutuar me @VjosaOsmaniPRKS marrëdhëniet dypalëshe mes Bullgarisë dhe Kosovës, partneriteti rajonal në Ballkan dhe perspektiva #BE e rajonit”, ka shkruar ai në një postim në “Facebook”.

Discussing with @VjosaOsmaniPRKS the bilateral relations between Bulgaria and Kosovo, regional partnership in the Balkans and the #EU perspective of the region pic.twitter.com/Vx9mOBeBgP

— President.bg (@PresidentOfBg) May 18, 2024