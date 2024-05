Fleni dathë: Taravari thotë se Maqedonia e Veriut do të bëjë çmos që ta ndihmojë Kosovën

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot priti udhëheqësit e koalicionit VLEN të partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bekim Qoku, Bilall Kasami, Arben Taravari, Izet Mexhiti e Afrim Gashi, të cilët i përgëzoi për rezultatin zgjedhor.

Njëri ndër udhëheqësit e koalicionit VLEN, Arben Taravari tha pas takimit se me Kurtin kanë biseduar për sfidat e ardhshme.

Ai tha se me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti zakonisht kanë takime të rregullta qoftë kur ishin në opozitë, qoftë tani kur janë në fazën e formimit të qeverisë.

“Thjeshtë është një komunikim vëllazëror mes nesh. Natyrisht po bisedojmë për sfidat që i kaluam dhe për sfidat e ardhshme, çfarë mund të bëjmë ne për Kosovën dhe çfarë mund të bëjë Kosova për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Bashkërisht diskutuam për sfidat tona të ardhshme si mund ta bëjmë regjionin më stabil, më të avancuar, si mund të anëtarësohemi në NATO dhe BE bashkërisht”, tha ai.

Taravari tha se janë në rrugë të mbarë dhe se shumë shpejt do të dalin me rezultate konkrete dhe të mira për shqiptarët në përgjithësi, por edhe për shtetin dhe rajonin.

Ai shtoi se Kosovën e shohin në rrugë të mbarë dhe e dinë se sfida kryesore mbetet problemi me Serbinë dhe njohja përfundimtare e Kosovës.

“Në këtë rrugëtim shqiptarët e Maqedonisë dhe Maqedonia e Veriut do të bëjë çmos që ta ndihmojë Kosovën dhe kjo do të ishte një fitore e dyfishtë si për Kosovën edhe për rajonin. Unë mendoj se derisa Kosova nuk njihet ndërkombëtarisht do të duhej të jetë brengë e secilit shqiptar. Është e imja dhe besoj e secilit shqiptar”, tha Taravari.