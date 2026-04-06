“M’kanë kapë tap-tap”: I akuzuari për 4.4 kg kokainë pranon fajësinë, dyshon se u tradhtua nga miqtë
Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë për posedim të 4.4 kilogramëve kokainë ndaj tre të pandehurve. Një nga të akuzuarit tashmë e ka pranuar fajësinë në prokurori. I akuzuari Hëvzi Krabaj ua ka shprehur habinë të afërmve se si është kapur me drogë, meqë shitjen e narkotikëve, sipas tij, e bënte te pak njerëz…
Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë për posedim të 4.4 kilogramëve kokainë ndaj tre të pandehurve.
Një nga të akuzuarit tashmë e ka pranuar fajësinë në prokurori. I akuzuari Hëvzi Krabaj ua ka shprehur habinë të afërmve se si është kapur me drogë, meqë shitjen e narkotikëve, sipas tij, e bënte te pak njerëz
“M’kanë kapë tap-tap”. Kështu e ka përshkruar arrestimin e njëri prej të akuzuarve, e që e ka pranuar fajin për posedimin e 4.4 kilogramë kokainë.
Shtetasi Hëvzi Krabaj, i dënuar edhe më herët për posedim të narkotikëve, në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, është shprehur i befasuar se si është kapur me sasi të madhe droge. Ai dyshon se këtë ia bërë ndonjë mik i tij.
“Nga këto transkripta vërtetohet fakti se si i pandehuri Hëvzi Krabaj është marrë me shitblerjen e substancave narkotike, i cili gjatë bisedës me familjarët e tij, të njëjtëve i drejtohet duke i thënë ‘ama kurrë s’ma ka marrë menja, se naj herë ta nin zemra që bie, ama m’kanë kap tap-tap. Po dyshoj që dikush më ka qit (tradhtuar v.j.), ndonjë shok i imi’. ‘O tash u rujsha shumë se s’jam kanë t’u punu hiç, jam kanë t’u punu me 2 veta, 3 veta, o ti a din sa jam qetësu, po k’tu me ka qitë dikush’”, thuhet në aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prizren.
Për këtë rast jenë të dyshuar tre persona, por dy janë të arrestuar.
Policia e Kosovës që nga gushti i 2025-ës është në kërkim të shtetasit të Maqedonisë së Veriut dhe të Belgjikës, Fidan Husmani, që në bazë të aktakuzës është partner i të akuzuarës Elmedina Rexhepi.
Rexhepi, e cila nuk e ka pranuar fajësinë, ka thënë se nuk ka pasur dijeni për tregtim të narkotikëve.
“Ndër të tjera e pandehura deklaron se nuk ka qenë në dijeni se i pandehuri Fidan Husmani, natën kritike kur është takuar me të pandehurin Hëvzi Krabaj, të ketë poseduar substancë narkotike. E pandehura vërteton faktin se me të pandehurin Fidan Husmani për herë të fundit janë takuar ditën kur ishin nisur në Shkup”, thuhet në aktakuzë.
Në bazë të aktakuzës, Fidan Husmaini dhe Elmedina Rexhepi kanë hyrë në garazhin e një objekti banesor në Prizren, ku u takuan me Hëvzi Krabajn dhe i këmbyen tri ‘tulla’ kokainë me peshë 3.3 kilogramë.
E në banesën e Krabajt në Prizren u gjetën rreth 4 kg e 437 gramë kokainë të cilat sipas Prokurorisë ishin të destinuara për shitje.
Krabaj e Rexhepi pritet të dalin së shpejti para gjykatës për seancën ku do të deklarohen mbi fajësinë, meqë ata janë në paraburgim. E të dyshuarit Fidan Husmani prokuroria nuk ka mundur t’i marrë as deklaratë në procedurë paraprake meqë është në arrati.
Në bazë të raportit të punës së Policisë për vitin 2025, në Kosovë janë zënë 24.4 kilogram kokainë, që vjen e dyta si sasi konfiskuar. Kjo lloj substance tejkalohet vetëm nga marihuana me 1 ton e 315 kilogramë të sekuestruar.