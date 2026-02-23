Ministria e Mbrojtjes sqaron: Përfaqësuesit e UÇK-së do të jenë pjesë e Këshillit për 28-vjetorin e Epopesë
Ministria e Mbrojtjes ka reaguar ndaj pretendimeve se përfaqësuesit e organizatave të dala nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) nuk janë përfshirë në Këshillin Organizativ për shënimin e 28-vjetorit të Epopesë së UÇK-së, duke i cilësuar këto pretendime si të pasakta dhe të pabazuara. Sipas vendimit Nr. 01/02 të Qeverisë së Republikës së…
Sipas vendimit Nr. 01/02 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, datë 20 shkurt 2026, është themeluar Këshilli Shtetëror për shënimin e 28-vjetorit të Epopesë, i cili kryesohet nga ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, bashkëkryesuar nga Andin Hoti, ministër i Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare. Në këtë vendim parashihet qartë përfaqësimi i organizatave të dala nga lufta e UÇK-së si pjesë e përbërëse e këshillit.
Ministria bëri të ditur se sot është dërguar ftesë zyrtare për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të OVL UÇK, ndërsa takimi inicues i Këshillit do të mbahet nesër në ora 13:00.
Institucionet e Kosovës theksojnë se qëllimi është bashkëpunim gjithëpërfshirës, transparent dhe institucional, në funksion të organizimit dinjitoz të shënimit të kësaj ngjarjeje me rëndësi kombëtare.
Shënimi i 28-vjetorit të Epopesë së UÇK-së do të realizohet në frymën e unitetit, respektit dhe mirënjohjes për sakrificën e dëshmorëve dhe kontributin e të gjithë pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. /Lajmi.net/
𝐑𝐞𝐚𝐠𝐢𝐦
