Milanoviq e çuan të çmendur deklaratën e Vuçiqit se Kroacia, Kosova e Shqipëria po planifikojnë sulm ndaj Serbisë
Presidenti kroat Zoran Milanoviq tha sot se është i shqetësuar për armatosjen e Serbisë me armë sulmuese, por shtoi se Kroacia është anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Presidenti kroat Zoran Milanoviq tha sot se është i shqetësuar për armatosjen e Serbisë me armë sulmuese, por shtoi se Kroacia është anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
“Fakti është se Kina u shiti diçka. Pse po e bën Serbia këtë? Deri në një farë mase, e kuptoj që ata duan të kenë një mbrojtje të fortë, por ata gjithashtu po furnizohen me armë sulmuese”, u tha Milanoviq gazetarëve në Zagreb në lidhje me armatosjen e Serbisë me raketa kineze.
Ai tha se blerja e armëve është një vendim sovran i Serbisë, por se nuk i është e qartë se çfarë dëshiron të arrijë vendi me këto armë.
“Kjo gjithashtu më shqetëson, por nga ana tjetër, Kroacia është në NATO dhe BE. Serbia është një vend i izoluar, i rrethuar nga anëtarë të NATO-s. Serbia nuk është e pasur, nuk do të them se është e varfër, por Kroacia është edhe më pak e varfër. Nuk ka financa nga ana e tyre dhe është pak sikur po kërkojnë rrugën e tyre”, tha Milanoviq.
Presidenti kroat vlerësoi se Serbia “shpenzon shumë, me një dinamikë dhe rend që nuk është shumë i qartë në buxhetin e tyre”, ka raportuar RTCG, transmeton Gazeta Express.
“Zoti na ruajt nga vijnë të gjitha ato fonde dhe nëse janë paguar të gjitha. Fakti është se Kina u shiti diçka. Ata gjithashtu blenë disa sisteme lufte elektronike nga Rusia, të cilat janë të klasit të parë dhe do të ishin problem për ushtrinë amerikane”, shtoi Milanović.
Ai gjithashtu vlerësoi se Presidenti serb Aleksandar Vuçiç po bënte deklarata të pazakonta dhe shtoi se më parë kishte paralajmëruar se çdo memorandum midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës për bashkëpunim në fushën ushtarake i nënshkruar nga ministri dhe që nuk përfaqëson një marrëveshje ndërkombëtare nuk është një aleancë ushtarake.
“Dhe ja ku është, dy ditë më parë, duke folur fjalë për fjalë për planin e Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë për të sulmuar Serbinë. Ai është një njeri mjaft interesant. Si, me çfarë, pse duhet të sulmojmë të parët. Ne nuk kemi ushtri për këtë. Atëherë mund të më besoni fjalën time, në fund të fundit, unë vendos për këtë si komandant i përgjithshëm. Ju po më akuzoni se po planifikoj ndonjë sulm mashtrues ndaj Serbisë. Kjo nuk është mirë për t’u dëgjuar, përveçse është budallallëk”, tha Milanović.