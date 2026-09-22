Mbyllet Konsullata e Përgjithshme e Kosovës në Strugë
Ambasada e Republikës së Kosovës në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar për mbylljen e Konsullatës së Përgjithshme të Kosovës në Strugë. Sipas njoftimit të Ambasadës, vendimi është marrë në bazë të Dekretit Nr. 150/2025 të Presidentes së Republikës së Kosovës dhe në zbatim të Vendimit Nr. Ref. 261/2026 të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe…
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Ambasada e Republikës së Kosovës në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar për mbylljen e Konsullatës së Përgjithshme të Kosovës në Strugë.
Sipas njoftimit të Ambasadës, vendimi është marrë në bazë të Dekretit Nr. 150/2025 të Presidentes së Republikës së Kosovës dhe në zbatim të Vendimit Nr. Ref. 261/2026 të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës.
Nga Ambasada kanë bërë të ditur se vendimi është bazuar në vlerësimin e dinamikës së misionit konsullor në Strugë dhe synon optimizimin e resurseve, në përputhje me qëllimet dhe nevojat institucionale.
Pas mbylljes së konsullatës, shërbimet konsullore për shtetasit e Kosovës në Maqedoninë e Veriut do të ofrohen nga Ambasada e Kosovës në Shkup, e cila do të mbulojë të gjithë territorin e vendit.
Ndërkaq, prania e Kosovës në Strugë do të vijojë përmes zyrës së Konsullit të Nderit të Republikës së Kosovës, i cili do të vazhdojë të jetë i ngarkuar me rrethin konsullor të këtij qyteti.
Ambasada në Shkup, përveç funksioneve diplomatike, do të vazhdojë të ofrojë shërbime konsullore për qytetarët e Kosovës në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut.