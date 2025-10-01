IKShPK bëhet rozë në muajin kundër kancerit të gjirit
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është ndriçuar me ngjyrë rozë për të shënuar muajin e ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit.
Muaji rozë ka filluar nga sot 1 tetori dhe vazhdon deri në fund të muajit.
“Ngjyra rozë simbolizon shpresën, solidaritetin dhe mbështetjen për të gjitha gratë që përballen me këtë sëmundje, duke na kujtuar gjithashtu rëndësinë e kontrollit të hershëm dhe parandalimit.
Me ty fillon parandalimi!”, shkruhet në postimin e IKPShK-së në Facebook.