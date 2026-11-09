​Vitia takon studentët e Mjekësisë, dëgjon kërkesat dhe idetë e tyre

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e studentëve të Mjekësisë dhe të Parlamentit Studentor, me të cilët ka diskutuar për idetë, kërkesat dhe aspiratat e tyre. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, takimi kishte për qëllim dëgjimin nga afër të shqetësimeve dhe propozimeve të studentëve. Ministri Vitia i ka falënderuar…

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09/11/2026 20:15

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e studentëve të Mjekësisë dhe të Parlamentit Studentor, me të cilët ka diskutuar për idetë, kërkesat dhe aspiratat e tyre.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, takimi kishte për qëllim dëgjimin nga afër të shqetësimeve dhe propozimeve të studentëve.

Ministri Vitia i ka falënderuar përfaqësuesit studentorë për vizitën dhe diskutimin e hapur, duke vlerësuar idetë që ata kanë ndarë gjatë takimit.

Në njoftim nuk janë dhënë hollësi për kërkesat konkrete të studentëve apo për ndonjë vendim që mund të jetë marrë gjatë takimit.

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