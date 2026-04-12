Hungari: Numërohen 21.54% e votave, kryeson Tisza me 128 ulëse, Orbani vetëm 62

Në zgjedhjet parlamentare në Hungary, me 21.54% të votave të numëruara, rezultatet paraprake tregojnë një epërsi të theksuar të Tisza Party, ka raportuar The Guardian. Sipas rezultateve aktuale: Tisza Party: 128 ulëse Fidesz–KDNP: 62 ulëse Mi Hazánk Mozgalom: 8 ulëse Partia Fidesz, e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orbán, renditet aktualisht në vendin e dytë, dukshëm pas opozitës. Nëse…

Bota

12/04/2026 20:53

Në zgjedhjet parlamentare në Hungary, me 21.54% të votave të numëruara, rezultatet paraprake tregojnë një epërsi të theksuar të Tisza Party, ka raportuar The Guardian.

Sipas rezultateve aktuale:

Tisza Party: 128 ulëse

Fidesz–KDNP: 62 ulëse

Mi Hazánk Mozgalom: 8 ulëse

Partia Fidesz, e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orbán, renditet aktualisht në vendin e dytë, dukshëm pas opozitës.

Nëse ky trend konfirmohet deri në përfundim të numërimit, Tisza Party do të siguronte një shumicë të rehatshme parlamentare në Kuvendin prej 199 ulësesh, duke hapur rrugë për ndryshim të pushtetit pas më shumë se një dekade dominimi nga Fidesz.

Artikuj të ngjashëm

April 12, 2026

Magyar fiton zgjedhjet në Hungari, Orban e pranon humbjen

April 12, 2026

Ministri i Jashtëm i Omanit bën thirrje për zgjatjen e armëpushimit...

Lajme të fundit

Pas rezultatit të zgjedhjeve në Hungari, Tahiri paralajmëron...

Magyar fiton zgjedhjet në Hungari, Orban e pranon humbjen

Mblidhen rreth 100 mijë nënshkrime për krerët e...

Vedat Muriqi flet pasi theu rekordin e Samuel...