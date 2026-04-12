Hungari: Numërohen 21.54% e votave, kryeson Tisza me 128 ulëse, Orbani vetëm 62
Në zgjedhjet parlamentare në Hungary, me 21.54% të votave të numëruara, rezultatet paraprake tregojnë një epërsi të theksuar të Tisza Party, ka raportuar The Guardian.
Sipas rezultateve aktuale:
Tisza Party: 128 ulëse
Fidesz–KDNP: 62 ulëse
Mi Hazánk Mozgalom: 8 ulëse
Partia Fidesz, e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orbán, renditet aktualisht në vendin e dytë, dukshëm pas opozitës.
Nëse ky trend konfirmohet deri në përfundim të numërimit, Tisza Party do të siguronte një shumicë të rehatshme parlamentare në Kuvendin prej 199 ulësesh, duke hapur rrugë për ndryshim të pushtetit pas më shumë se një dekade dominimi nga Fidesz.