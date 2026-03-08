Haxhiu: Çdo arritje e grave është një hap përpara për shtetin e demokracinë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka uruar gratë me rastin e Dita Ndërkombëtare e Gruas, duke theksuar rëndësinë e kontributit të tyre në shoqëri dhe demokraci. “Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, nderojmë kontributin e grave në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të fortë dhe më të barabartë.Çdo arritje e…

08/03/2026 08:59

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka uruar gratë me rastin e Dita Ndërkombëtare e Gruas, duke theksuar rëndësinë e kontributit të tyre në shoqëri dhe demokraci.

“Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, nderojmë kontributin e grave në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të fortë dhe më të barabartë.Çdo arritje e grave është një hap përpara për shtetin dhe demokracinë tonë.Urime 8 Marsi!”, tha ajo në mesazhin e saj.

