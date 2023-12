Gjuajtje me armë zjarri në Fushë-Kosovë: Policia arrin në vendin e ngjarjes Në lagjen Dardania të Fushë Kosovës mbrëmjen e sotme janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Lexuesit e lajmi.net kanë dërguar pamje nga vendi ngjarjes, shkruan lajmi.net. Aty shihen edhe Policia e Kosovës të cilët edhe po merren me rastin. Nuk raportohet për ndonjë të lënduar në këtë rast. Lajmi.net do të ju mbajë të…