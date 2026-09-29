Parashikimi i motit për të mërkurën
Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira, kryesisht të nivelit të lartë, të cilat gjatë pasdites pritet të tërhiqen në pjesën më të madhe të vendit. Era do të fryjë nga veriu dhe verilindja, me shpejtësi prej 15-38 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 8 deri në 10°C, ndërsa ato maksimale…
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Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira, kryesisht të nivelit të lartë, të cilat gjatë pasdites pritet të tërhiqen në pjesën më të madhe të vendit.
Era do të fryjë nga veriu dhe verilindja, me shpejtësi prej 15-38 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej 8 deri në 10°C, ndërsa ato maksimale prej 21 deri në 24°C.