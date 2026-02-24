Gjendja shëndetësore e Ramush Haradinajt, deklarohet Ardian Gjini

Kandidati për kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini, është deklaruar mbi spekulimet për gjendjen shëndetësore të Ramush Haradinajt. Gjini në emisionin ‘Context’ në ATV ka deklaruar se gjendja shëndetësore e Haradinajt është e rregullt, teksa potencoi se ish-kryetari i AAK’së ka ngjitur para dy ditësh majën e Gjeravicës. “Kurrfarë problemesh shëndetësore…

Lajme

24/02/2026 20:58

Kandidati për kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini, është deklaruar mbi spekulimet për gjendjen shëndetësore të Ramush Haradinajt.

Gjini në emisionin ‘Context’ në ATV ka deklaruar se gjendja shëndetësore e Haradinajt është e rregullt, teksa potencoi se ish-kryetari i AAK’së ka ngjitur para dy ditësh majën e Gjeravicës.

“Kurrfarë problemesh shëndetësore nuk ka Ramushi, të dielën është ngjitur në Gjeravicë në -20, nuk ka probleme shëndetësore, janë spekulime. Përfekt është, kjo është krejt e vërteta”, deklaroi ai.

Më tej, ai tha se Haradinaj nuk dha dorëheqje nga pozita e kryetarit, vetëm se nuk kandidoi sërish për të parin e AAK’së.

Artikuj të ngjashëm

February 24, 2026

Afati për president po afrohet: Haziri thotë se Kurti, Hamza e...

February 24, 2026

Aksident mes një autobusi dhe dy veturave në Bresje, tre të lënduar

February 24, 2026

“Mund të llogaritni në mbështetjen tonë të fortë” – kryediplomatja austriake...

February 24, 2026

Stuhia e dëborës godet SHBA-në, mijëra persona pa energji, anulohen mbi...

February 24, 2026

Katër vjet luftë – ukrainasit mbeten të palëkundur

February 24, 2026

Italia po heton zhdukjen e pjesëve të një avioni ushtarak me...

Lajme të fundit

Afati për president po afrohet: Haziri thotë se...

Aksident mes një autobusi dhe dy veturave në Bresje, tre të lënduar

“Mund të llogaritni në mbështetjen tonë të fortë”...

OVL UÇK thërret konferencë për media