Gjendja në pikat kufitare të Kosovës

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, vazhdimisht përditëson pritjet kufitare që lidhin Kosovën. Në shumicën e pikave kufitare pritjet për hyrje dhe dalje jane 3 deri në 5 minuta. Pika kufitare më e ngarkuar është “Dheu i Bardhë”, me 20 minuta pritje për hyrje dhe 20 minuta për dalje. Kolonat në këtë pikë kufitare në hyrje…

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02/08/2026 23:56

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, vazhdimisht përditëson pritjet kufitare që lidhin Kosovën.

Në shumicën e pikave kufitare pritjet për hyrje dhe dalje jane 3 deri në 5 minuta.

Pika kufitare më e ngarkuar është “Dheu i Bardhë”, me 20 minuta pritje për hyrje dhe 20 minuta për dalje.

Kolonat në këtë pikë kufitare në hyrje dhe dalje janë 100 metra.

Ndërkaq, në “Kullë” kolonat janë 150-200 metra dhe prijte për hyrje është 10-15 minuta.

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