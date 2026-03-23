Gjendja e të dyshuarës për vrasjen e dyfishtë në Podujevë mbetet shumë e rëndë – QKUK jep detaje

Një burrë dhe një grua kanë vdekur si pasojë e të shtënave me armë në Majac të Podujevës. Burri ka vdekur në vendin e ngjarjes ndërsa një grua e moshës 73 vjeçe, ka ndërruar jetë mbrëmë pas mesnate gjatë trajtimit në QKUK.

Lajme

23/03/2026 09:16

Një burrë dhe një grua kanë vdekur si pasojë e të shtënave me armë në Majac të Podujevës.

Burri ka vdekur në vendin e ngjarjes ndërsa një grua e moshës 73 vjeçe, ka ndërruar jetë mbrëmë pas mesnate gjatë trajtimit në QKUK.

Në QKUK po trajohet edhe e dyshuara për vrasjen, e cila gjendet gjithashtu në gjendje shumë të rëndë pasi ka plagosur veten dje.

“Në orët e vona të mbrëmjes, në Qendrën Emergjente janë pranuar dy paciente të gjinisë femërore, njëra e lindur në vitin 1953 dhe tjetra e lindur në vitin 1995 , të sjella me autoambulancë nga Podujeva, si pasojë e lëndimeve të marra nga arma e zjarrit. Menjëherë pas pranimit, janë kryer të gjitha ekzaminimet e nevojshme emergjente. Të dy pacientet janë pranuar në gjendje shumë të rëndë dhe jo stabile, dhe janë intubuar me frymëmarrje të asistuar”, ka thënë QKUK.

Ata kanë treguar se e dyshuara është dërguar në sallën operative, ku ekipet e Neurokirurgjisë dhe Anestezionit janë duke vazhduar trajtimin intensiv, ndërsa Miradije Gashi, e moshës 73 vjeçe pavarësisht përpjekjeve maksimale të stafit mjekësor ka ndërruar jetë.

Për të dyshuarën që nga mediat është identifikuar si Ardita Gashi, QKUK ka thënë se gjendja mbetet shumë e rëndë.

“Gjendja e pacientes tjetër mbetet shumë e rëndë dhe po vazhdon trajtimi intensiv nën kujdes të vazhdueshëm mjekësor”, ka njoftuar QKUK. /Lajmi.net/

March 23, 2026

​Nafta në Gjermani po i afrohet rekordit të të gjitha kohërave

March 23, 2026

Një aksident me fatalitet dhe një me lëndime brenda 24 orëve...

March 23, 2026

Dy vjedhje të rënda në rajon të Prizrenit gjatë 24 orëve,...

March 23, 2026

Gjenden disa mjete të pashpërthyera në Selishtë të Gjilanit

March 23, 2026

​Trump dhe Starmer bisedojnë në telefon, pajtohen që të rihapet Ngushtica...

March 22, 2026

Rutte: Jam plotësisht i bindur se NATO do ta hapë Ngushticën e Hormuzit

Lajme të fundit

​Nafta në Gjermani po i afrohet rekordit të të gjitha kohërave

Një aksident me fatalitet dhe një me lëndime...

Dy vjedhje të rënda në rajon të Prizrenit...

Gjenden disa mjete të pashpërthyera në Selishtë të Gjilanit