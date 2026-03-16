Gërvalla kritikon Ramën për editorialin e përbashkët me Vuçiqin në FAZ

16/03/2026 22:50

Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka kritikuar kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, lidhur me një editorial të përbashkët që ai ka publikuar me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ajo tha se krijohet përshtypja se sa herë që Vuçiq gjendet nën presion nga Bashkimi Evropian, Rama del në mbështetje të tij.

“Nga ana e kryeministrit Rama, i cili i tejkalon edhe ato kur kemi mbyllur njërin sy në të kaluarën, është artikulli i fundi i publikuar së bashku me Vuçiqin në gazetën prestigjioze gjermane. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës nuk kanë për t’ia falur atë artikull kryeministri Rama. Sepse krijohet përshtypja herë pas herë që gjithmonë atëherë kur Vuçiqin BE-ja, Evropa e mbështetë me shpatulla për muri, del Edi Rama dhe e nxjerrë nga ajo situatë. Nuk duhet të ketë për Shqipërinë alternativa me Serbinë që nuk kalojnë nëpër Kosovë. Rruga nga Tirana nëpër Beograd qon nëpër Prishtinë, edhe gjeografikisht, edhe ekonomikisht edhe në çdo aspekt. Kështu, secili kryeministër apo president shqiptar që e harron këtë ta dini që afatgjatë ka për të bërë gabime të mëdha që kanë për ta dëmtuar kombin tonë më shumë”, tha ajo.

Kjo deklaratës e Gërvallës vjen pas një editoriali të përbashkët të kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vuçiq të publikuar në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Në këtë editorial, Rama dhe Vuçiq propozojnë që Shqipëria dhe Serbia të mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian edhe pa të drejta vetoje, pa komisionerë shtesë dhe pa ndryshime në strukturat vendimmarrëse të unionit.

Artikuj të ngjashëm

March 16, 2026

Berlini për dialogun Kosovë-Serbi: Të shfrytëzohet momentumi i ri për zbatimin...

March 16, 2026

Mustafa: Në QKUK mungojnë stentat, Kurti merret me plane për zgjedhje

March 16, 2026

ASK: Importi i energjisë mbetet i lartë, por prodhimi nga hidrocentralet...

March 16, 2026

Dëgjohen shpërthime pranë ambasadës amerikane në Bagdad

March 16, 2026

Trump prezanton plan për rinovimin e Qendrës Kennedy, lavdëron Grenell dhe...

March 16, 2026

Teherani akuzon shtetet fqinje se po i mundësojnë sulmet e SHBA-së...

