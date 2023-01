Formacionet zyrtare: Arsenal – Man United

Arsenali mirëpret në ‘Emirates’ skuadrën e ‘Djajve të Kuq’, transmeton lajmi.net.

Lideri i Premier Ligës do të kenë punë të vështirë, pasi United po tregon formë të lartë në këtë fillim vit.

Por, ‘Topçinjtë’ gjithashtu janë në një nivel fenomenale, andaj pritet spektakël në këtë ndeshje.

Përballja në mes tyre fillon nga ora 17:30, në ‘Emirates’.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare të dy skuadrave./Lajmi.net/

Arsenal:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🧱 Gabriel at the back

🪄 Odegaard in midfield

📞 Nketiah leads the line

👊 Up for the fight – together! pic.twitter.com/OjJqnWU9W9

— Arsenal (@Arsenal) January 22, 2023