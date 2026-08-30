OVL-UÇK: Serbia mban arkivat, kërkojmë të vërtetën dhe drejtësinë për të zhdukurit

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK), në Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë, ka nderuar personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe ka shprehur mbështetjen për familjet e tyre. Në një postim, OVL-UÇK ka theksuar se pritja e familjeve për të vërtetën ka zgjatur për shumë kohë,…

Lajme

30/08/2026 20:42

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK), në Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë, ka nderuar personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe ka shprehur mbështetjen për familjet e tyre.

Në një postim, OVL-UÇK ka theksuar se pritja e familjeve për të vërtetën ka zgjatur për shumë kohë, duke kërkuar zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.

“Serbia mban arkivat dhe përgjigjet. Ajo duhet t’i hapë ato dhe institucionet ndërkombëtare duhet ta detyrojnë ta bëjë këtë”, thuhet në reagimin e OVL-UÇK-së.

Organizata ka kërkuar të vërtetën, llogaridhënien dhe drejtësinë, duke nënvizuar se fati i të zhdukurve nuk duhet të mbetet peng i heshtjes apo kalkulimeve politike.

“Familjet e tyre nuk do të mbeten kurrë vetëm”, përfundon postimi.

Artikuj të ngjashëm

August 30, 2026

Lushtaku: Më 1 shtator dalim në protestë, “kompetencat e komunave nuk...

August 30, 2026

​Pjesë të Prishtinës pa ujë, “defekt i komplikuar”, riparimi vazhdon edhe...

August 30, 2026

“Shpresë dhe frikë”: Familjarët e të zhdukurve presin me ankth rezultatet...

August 30, 2026

Shtatë të vdekur pas përmbytjes së tragetit në Qipro, 23 persona...

August 30, 2026

Momente paniku në det, përmbyset trageti me 267 persona pranë Qipros

August 30, 2026

Edhe policia gjermane në kërkim të autorit të krimit në Zvicër

Lajme të fundit

Lushtaku: Më 1 shtator dalim në protestë, “kompetencat...

​Pjesë të Prishtinës pa ujë, “defekt i komplikuar”,...

“Shpresë dhe frikë”: Familjarët e të zhdukurve presin...

Nesër kufizim i qarkullimit për kamionët mbi 20 tonë në autoudhë