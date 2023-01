Chelsea nderon ish-lojtarin dhe trajnerin e ndjerë Vialli: Përgjithmonë në historinë e klubit tonë Ish-sulmuesi i Italisë dhe Chelseat, Gianluca Vialli ka vdekur në moshën 58 vjeçare pas betejës me kancerin në pankreas. Ai u diagnostikua me sëmundjen për herë të dytë në vitin 2021, pasi u trajtua për herë të parë për sëmundjen në vitin 2017. Vialli u diagnostikua fillimisht me kancer pankreatik në vitin 2017 dhe më…