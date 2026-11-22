Bashkëpunimi shëndetësor Kosovë-Shqipëri, Vitia dhe Spahiu vizitojnë spitalin në Gjakovë
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Arben Vitia, dhe ministrja e Shëndetësisë e Shqipërisë, Klodiana Spahiu, kanë vizituar Spitalin e Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë. Lajmi është bërë i ditur nga vetë spitali, përmes një njoftimi publik, ku thuhet se dy ministrat janë pritur nga udhëheqja e institucionit dhe janë njoftuar nga afër me punën, rezultatet…
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Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Arben Vitia, dhe ministrja e Shëndetësisë e Shqipërisë, Klodiana Spahiu, kanë vizituar Spitalin e Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë spitali, përmes një njoftimi publik, ku thuhet se dy ministrat janë pritur nga udhëheqja e institucionit dhe janë njoftuar nga afër me punën, rezultatet dhe kapacitetet e tij.
Gjatë vizitës, ministrat kanë parë nga afër Shërbimin e Emergjencës, Njësinë Koronare, si dhe Repartin e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës, ku janë takuar edhe me profesionistët shëndetësorë.
Një vëmendje e veçantë gjatë takimit i është kushtuar edhe shërbimeve që Spitali i Gjakovës ofron për qytetarët nga Shqipëria, veçanërisht nga Bajram Curri, Tropoja, Kruma dhe Hasi.
Në njoftimin e spitalit thuhet se kjo vizitë përfaqëson më shumë sesa një takim institucional, duke e cilësuar atë si shprehje të respektit për punën e personelit shëndetësor dhe si mesazh të afërsisë e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Spitali i Përgjithshëm “Isa Grezda” ka falënderuar të dy ministrat për vizitën dhe vëmendjen e treguar ndaj institucionit dhe stafit të tij.