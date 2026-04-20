Bajrami akuzon Kurtin: Katër ministri për LDK-në me kusht për presidentin, ky është shantazh politik

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas takimit ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke e cilësuar ofertën e bërë ndaj kësaj partie si presion politik dhe jo si përpjekje për zgjidhje. Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka deklaruar se ajo që iu ofrua sot LDK-së nuk përbën kompromis,…

Lajme

20/04/2026 17:39

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas takimit ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke e cilësuar ofertën e bërë ndaj kësaj partie si presion politik dhe jo si përpjekje për zgjidhje.

Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka deklaruar se ajo që iu ofrua sot LDK-së nuk përbën kompromis, por “shantazh të paketuar si zgjidhje”.

Sipas saj, Kosova nuk ndodhet në krizë vetëm për çështjen e presidentit, por tash e një vit po përballet me një situatë të rënduar si pasojë e, siç thotë ajo, keqqeverisjes.

Ajo ka kritikuar edhe qasjen e kryeministrit Kurti, duke thënë se ai nuk synon të udhëheqë, por të kontrollojë pushtetin pa marrë përgjegjësi.

“Sot u tentua një tjetër lojë politike: katër ministri dhe një post i zëvendëskryeministrit për LDK-në, me kusht që presidenti të mbetet në duart e tij. Kjo nuk është ofertë – është presion,” ka shkruar Bajrami.

Deputetja opozitare ka theksuar se qytetarët po përballen me rritje çmimesh, pasiguri ekonomike dhe mungesë perspektive, ndërkohë që, sipas saj, qeveria merret me pazare politike.

Në fund, ajo ka bërë thirrje që qytetarët të kërkojnë llogari për gjendjen aktuale, duke shtuar se “kjo nuk është qeverisje, por mënyrë për të sunduar”. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 20, 2026

Haxhiu thirrje qytetarëve: Dorëzoni dëshmi të krimeve të luftës

April 20, 2026

Dosja e të arrestuarve për bixhoz të paligjshëm, Prokuroria kërkon paraburgim...

April 20, 2026

Trump: Izraeli nuk më bindi të hyja në luftë me Iranin

April 19, 2026

Media shtetërore: Teherani nuk ka plane për momentin për të marrë...

April 19, 2026

Tensione në Ngushticën e Hormuzit, anija e kompanisë franceze qëllohet me...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Haxhiu thirrje qytetarëve: Dorëzoni dëshmi të krimeve të luftës

Dosja e të arrestuarve për bixhoz të paligjshëm,...

Trump: Izraeli nuk më bindi të hyja në luftë me Iranin

Osmani viziton familjen e Zejnepe Gashit: Një amanet...