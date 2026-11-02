Arlinda në BBVK5: Askush nuk mund të ma marrë inteligjencën, kam 15 vjet karrierë
Prezantuesja Jonida Vokshi e ka pyetur Arlindën se çfarë e prek më së shumti në profesionin e saj, veçanërisht pas ngjarjeve të fundit. Arlinda është përgjigjur se askush nuk mund t’i bëjë diçka brenda tre sekondash, pasi ajo ka mbi 15 vjet karrierë. Ajo ka theksuar se askush nuk mund t’ia marrë inteligjencën. Ajo ka…
ShowBiz
Prezantuesja Jonida Vokshi e ka pyetur Arlindën se çfarë e prek më së shumti në profesionin e saj, veçanërisht pas ngjarjeve të fundit.
Arlinda është përgjigjur se askush nuk mund t’i bëjë diçka brenda tre sekondash, pasi ajo ka mbi 15 vjet karrierë. Ajo ka theksuar se askush nuk mund t’ia marrë inteligjencën.
Ajo ka bërë të ditur gjithashtu se lidhur me padrejtësitë që pretendon se i janë bërë në profesion, është duke ndjekur rrugën ligjore.